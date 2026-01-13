Spectacle Cupidon est un con Théâtre de la Foucotte Nancy

Spectacle Cupidon est un con

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-05 17:30:00

fin : 2026-04-05 18:45:00

Les histoires d’amour finissent mal, en général. Vous savez pourquoi ? Parce que Cupidon est un con !

Au royaume des Dieux, Cupidon est de plus en plus contesté.

Il faut dire que ses derniers faits d’armes ne sont pas brillants près de 2 mariages sur 3 se terminent aujourd’hui par un divorce.

Renvoyé sur Terre pour une nouvelle mission, il n’a pas d’autres choix que de réussir, sous peine d’être déchu.

Problème, Cupidon est un con…

Ouverture des portes 30 min avant le spectacle et possibilité de billetterie sur place le jour de l’évènement.Tout public

Théâtre de la Foucotte 3 rue de la Foucotte Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 43 16 86 86

Love stories usually end badly. And you know why? Because Cupid is a jerk!

In the realm of the gods, Cupid is increasingly challenged.

It has to be said that his latest exploits are not brilliant: almost 2 out of 3 marriages today end in divorce.

Sent back to Earth on a new mission, he has no choice but to succeed, or risk being deposed.

Trouble is, Cupid is a con…

Doors open 30 min before showtime and tickets available on site on the day of the event.

