Spectacle Cyrano de Bergerac La Comédie musicale Théâtre Le Normandy Le Havre

Spectacle Cyrano de Bergerac La Comédie musicale

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 17:00:00

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-15

Cyrano de Bergerac, la comédie musicale, est une version audacieuse, inédite, chantée, jouée et dansée du chef d’œuvre d’Edmond Rostand. Dans le respect de l’œuvre d’origine, cette adaptation se déroule dans une époque contemporaine et dans l’univers du spectacle vivant.

Écrite et composée par Philippe Hattemberg et Stéphane Brunello (Le Roi Soleil, Mozart l’Opéra Rock), produite et mise en scène par Gil Marsalla (Piaf le spectacle, Formidable Aznavour…) et chorégraphiée par Oliver Matheron (Team Spotlight, Broadway), ce spectacle est une fresque visuelle et émotionnelle inoubliable.

Une aventure artistique qui ne manque pas de panache et qui à la fin de l’envoi vous touchera immanquablement au cœur.

Réservation obligatoire. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

