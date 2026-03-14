Spectacle Cyrano de Bergerac Espace culturelle Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Spectacle Cyrano de Bergerac

Samedi 11 avril 2026.

A 20h. Espace culturelle Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’association Les Maries Poppyn’s des temps modernes vous propose de passer une agréable soirée en compagnie de Cyrano de Bergerac.

(Avec S. Milella, B. Aubret, C. Marciano, A. Corbel, M. Colomb, M. Depeyre, L-A Polo, T. Lesparre.)

Venez nombreux !

.

Espace culturelle Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur mptm13700@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The association Les Maries Poppyn’s des temps modernes invites you to spend a pleasant evening in the company of Cyrano de Bergerac.

(With S. Milella, B. Aubret, C. Marciano, A. Corbel, M. Colomb, M. Depeyre, L-A Polo, T. Lesparre)

Come one, come all!

L’événement Spectacle Cyrano de Bergerac Marignane a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme de Marignane