Spectacle Cyrielle Knoepfel Trop tard !?

Metz Moselle

Vendredi 2026-03-06 20:00:00

À tout juste 30/40 ans, Cyrielle KNOEPFEL, prononcez Kneupfelle , rompt avec la tradition familiale du CDI, mariage, bébé, maison et labrador, pour se jeter sur les planches avec panache!

Toutes ces années passées derrière un bureau à bien se faire c**** ou encore à consoler ses copines de leur relations toxiques, lui ont donné la matière et le recul suffisants pour dépeindre une vie menée tambour battant, tant va la cruche à l’eau… qu’elle fait un truc mais on ne sait plus quoi…Qu’importe! Cyrielle veut être comédienne! Mais voilà, elle n’a ni l’âge, ni le physique, ni le réseau, ni… ni rien en fait, à part ses blagues et son culot ! Y a-t-il un timing défini dans la vie ?Est ce qu’il faut suivre un chemin en particulier pour être heureux ?

Est-ce que l’on peut faire les choses plus tard que les autres ?

Telles sont les questions que se pose Cyrielle dans ce spectacle de stand up, en mêlant tour à tour storytelling et anecdotes personnelles, tout cela avec quelques punchlines bien servies.Adultes

Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

At just 30/40 years of age, Cyrielle KNOEPFEL, pronounced Kneupfelle , breaks with the family tradition of CDI, marriage, baby, house and labrador, to take to the stage with panache!

All those years spent behind a desk getting c**** right, or consoling her girlfriends about their toxic relationships, have given her the material and hindsight to portray a life that’s lived to the hilt, with so much going on that she’s doing something but we don’t know what anymore… Never mind! Cyrielle wants to be an actress! But she doesn’t have the age, or the looks, or the network, or? or anything, really, apart from her jokes and her nerve! Is there a definite timing in life? Do you have to follow a particular path to be happy?

Can we do things later than others?

These are the questions Cyrielle asks herself in this stand-up show, mixing storytelling and personal anecdotes, all with a few well-served punchlines.

