Spectacle Dabadou et la ferme enchantée Niort

Spectacle Dabadou et la ferme enchantée

Tarif : – – 9.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Que se passe-t-il quand les animaux de la ferme enchantée boivent l’eau de la rivière magique ?

Ils se transforment et s’embarquent pour une journée où tout devient possible !

Voulez-vous les aider à organiser le plus grand des bals du poulailler ?

Dabadou et la ferme enchantée est un conte musical interactif pour enfants qui invite petits et grands à découvrir les pensées et émotions de nos amis les animaux.

Ce conte promet de faire rêver les plus jeunes et d’enchanter les adultes.

Lieu La Maison Boinot, à Niort .

43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20

