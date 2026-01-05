Spectacle Dabadou et la ferme enchantée Niort
Spectacle Dabadou et la ferme enchantée
43 Boulevard Main Niort Deux-Sèvres
Tarif : – – 9.5 EUR
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Que se passe-t-il quand les animaux de la ferme enchantée boivent l’eau de la rivière magique ?
Ils se transforment et s’embarquent pour une journée où tout devient possible !
Voulez-vous les aider à organiser le plus grand des bals du poulailler ?
Dabadou et la ferme enchantée est un conte musical interactif pour enfants qui invite petits et grands à découvrir les pensées et émotions de nos amis les animaux.
Ce conte promet de faire rêver les plus jeunes et d’enchanter les adultes.
Lieu La Maison Boinot, à Niort .
43 Boulevard Main Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 37 02 15 20
