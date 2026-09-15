Spectacle d’Alex Di Mambro Le Scènacle Besançon
vendredi 28 mai 2027 · Le Scènacle · Besançon
Informations pratiques
Besançon
Spectacle d’Alex Di Mambro
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-28 20:30:00
fin : 2027-05-28
Date(s) :
2027-05-28
Alexandre Di Mambro est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel nous vivons. L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et la déconstruction des modes de pensée. Alex di Mambro réussit à nous faire rire tout en nous invitant à repenser le monde avec une fraîcheur et une insolence rare. .
Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle d’Alex Di Mambro
L’événement Spectacle d’Alex Di Mambro Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)
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