Spectacle d’Alex Di Mambro Le Scènacle Besançon

Informations pratiques

Besançon

Spectacle d’Alex Di Mambro

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-28 20:30:00

fin : 2027-05-28

Date(s) :

2027-05-28

Alexandre Di Mambro est fasciné par l’absurdité du monde dans lequel nous vivons. L’humoriste déroule sur scène une routine à mi-chemin entre l’observation et la déconstruction des modes de pensée. Alex di Mambro réussit à nous faire rire tout en nous invitant à repenser le monde avec une fraîcheur et une insolence rare. .

Le Scènacle 6 Rue de la Vieille Monnaie Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Spectacle d’Alex Di Mambro

L’événement Spectacle d’Alex Di Mambro Besançon a été mis à jour le 2026-09-04 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)