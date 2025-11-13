SPECTACLE D’ALEXANDRE KOMINEK ZINGA ZANGA Béziers
SPECTACLE D’ALEXANDRE KOMINEK ZINGA ZANGA Béziers jeudi 13 novembre 2025.
SPECTACLE D’ALEXANDRE KOMINEK ZINGA ZANGA
Traverse de Colombiers Béziers Hérault
Tarif : 29 – 29 – 35 EUR
Date :
Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
Alexandre Kominek montera sur scène pour présenter son spectacle Bâtard Sensible .
Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77 zingazanga@ville-beziers.fr
English :
Alexandre Kominek takes to the stage to present his show Bâtard Sensible .
German :
Alexandre Kominek wird auf die Bühne gehen und seine Show Bâtard Sensible (Empfindlicher Bastard) aufführen.
Italiano :
Alexandre Kominek salirà sul palco per presentare il suo spettacolo Bâtard Sensible .
Espanol :
Alexandre Kominek subirá al escenario para presentar su espectáculo Bâtard Sensible .
