SPECTACLE D’ALEXANDRE KOMINEK ZINGA ZANGA

Traverse de Colombiers Béziers Hérault

Tarif : 29 – 29 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

Date(s) :

2025-11-13

Alexandre Kominek montera sur scène pour présenter son spectacle Bâtard Sensible .

Alexandre Kominek montera sur scène pour présenter son spectacle Bâtard Sensible . .

Traverse de Colombiers Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 76 77 zingazanga@ville-beziers.fr

English :

Alexandre Kominek takes to the stage to present his show Bâtard Sensible .

German :

Alexandre Kominek wird auf die Bühne gehen und seine Show Bâtard Sensible (Empfindlicher Bastard) aufführen.

Italiano :

Alexandre Kominek salirà sul palco per presentare il suo spettacolo Bâtard Sensible .

Espanol :

Alexandre Kominek subirá al escenario para presentar su espectáculo Bâtard Sensible .

L’événement SPECTACLE D’ALEXANDRE KOMINEK ZINGA ZANGA Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE