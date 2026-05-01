Fameck

Spectacle DALIDA

2 rue de Touraine Fameck Moselle

Tarif : – – EUR

3

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Imitation unique et époustouflante, le plus beau spectacle à la gloire de la Diva par le sosie de Dalida. Ses plus grands succès de Bambino à Pour en arriver là , un véritable show à l’américaine seule ou accompagnée de danseurs. Unique artiste sosie à avoir l’autorisation de Michel Fresnay, couturier de DALIDA, de porter les copies de ses tenues de scène.

Gratuit pour les mamans de Fameck !

Soirée caritative avec les bénévoles des Restos du Cœur de Fameck.Tout public

3 .

2 rue de Touraine Fameck 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 88 22 70 mairie@ville-fameck.fr

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English :

A unique and breathtaking imitation, the most beautiful show to the glory of the Diva by the Dalida lookalike. Her greatest hits, from Bambino to Pour en arriver là , a true American-style show, alone or accompanied by dancers. Michel Fresnay, DALIDA?s couturier, gave her permission to wear copies of her stage outfits.

Free for Fameck moms!

Charity evening with volunteers from Restos du C?ur de Fameck.

L’événement Spectacle DALIDA Fameck a été mis à jour le 2026-05-05 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME