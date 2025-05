Spectacle Dance Masters – Rue Jean Urruty Saint-Palais, 14 juin 2025 20:30, Saint-Palais.

Pyrénées-Atlantiques

Spectacle Dance Masters Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 20:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Après un passage en 2022 avec LA BELLE AU BOIS DORMANT, c’est avec un nouveau programme dédié à la danse actuelle que la Compagnie Illicite réinvestit le plateau du Complexe Saint-Louis. Célébrant ses 10 ans avec “Dance Masters”, la compagnie, dirigée par Fábio Lopez, explore et réinvente la danse contemporaine et néoclassique, alliant exigence artistique et audace créative. Accompagné de Christine HASSID et de Nacho DUATO, cette soirée promet l’enthousiasme et l’émotion de tout public.

Au programme

– LE SPECTRE DE LA ROSE (Christine Hassid)

– COR PERDUT (Nacho Duato)

– CAGE OF GOD (Fabio Lopez)

Le public est invité à un événement unique, réunissant des œuvres emblématiques qui font le tour de l’Europe, célébrant dix ans d’engagement et de passion pour la danse.

Billetterie sur HELLOASSO et sur place 1h avant le spectacle. .

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis

Saint-Palais 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 74 20

