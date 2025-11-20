Spectacle Dance N’ Speak Easy Wanted Posse Saint-Yrieix-la-Perche

Spectacle Dance N’ Speak Easy Wanted Posse

14 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassi Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Wanted Posse, une compagnie de plus de 30 ans d’existence, une légende de la danse hip-hop qui a notamment collaboré avec Madonna.

Un cocktail inattendu de danse hip hop, de chant et de burlesque à la scénographie drôle et esthétique. Dans un speakeasy new-yorkais pour habitués, à l’atmosphère moite et électrique, cinq mafieux alcoolisés se déchirent une pin-up voluptueuse sur du Miles Davis, du James Brown, et du

Betty Boop… Plusieurs styles se côtoient, et se déstructurent sur le swing des années 20 et 30. La danse house, légère et aérienne, flirte avec les pas endiablés du charleston. Le breakdance tourbillonne avec le lindy hop et le hip hop freestyle délire avec un jitterbug explosif !

Tout public dès 5 ans

Durée 1h .

