Spectacle Dans la lune Avoine

Spectacle Dans la lune

Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Interprété par Lucie Catsus, conteuse espiègle, elle y mêle mots, musique et mathématiques, pour un voyage interstellaire. Premier spectacle à destination des 6 mois 3 ans, second spectacle à destination des 3 ans et +.

Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 93 25 10

Performed by Lucie Catsus, a mischievous storyteller, she blends words, music and mathematics for an interstellar journey. First show for ages 6 months 3 years, second show for ages 3+.

