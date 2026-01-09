Spectacle Dans la lune Avoine
Spectacle Dans la lune Avoine samedi 14 février 2026.
Spectacle Dans la lune
Rue de l’Ardoise Avoine Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Interprété par Lucie Catsus, conteuse espiègle, elle y mêle mots, musique et mathématiques, pour un voyage interstellaire. Premier spectacle à destination des 6 mois 3 ans, second spectacle à destination des 3 ans et +.
Rue de l’Ardoise Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 29 93 25 10
English :
Performed by Lucie Catsus, a mischievous storyteller, she blends words, music and mathematics for an interstellar journey. First show for ages 6 months 3 years, second show for ages 3+.
