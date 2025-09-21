Spectacle « Dans la tête du peintre », par la Compagnie Circo Criollo. RDV Place des Moineaux Pontoise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:15:00

Fin : 2025-09-21T16:15:00 – 2025-09-21T17:15:00

Un spectacle itinérant magique pour petits et grands. Les acrobates feront revivre les toiles de Camille Pissarro ! Départ Place des Moineaux.

Report au Dôme en cas d’intempérie. Accès libre.

Place des Moineaux 95300 Pontoise Val-d'Oise Île-de-France

Spectacle itinérant « Dans la tête du peintre »

Compagnie Circo Criollo