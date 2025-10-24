Spectacle « Dans le bocal » de Timothé Poissonnet Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube

Spectacle « Dans le bocal » de Timothé Poissonnet Salle La Perle Saint-Pierre-d’Irube vendredi 24 octobre 2025.

Spectacle « Dans le bocal » de Timothé Poissonnet

Salle La Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Nicolas se lance une mission compliquée nous faire rire tout en parlant de bouleversements climatiques, de l’impact de nos émissions de CO2, et de l’urgence de créer des alternatives au système dominant.

Du stand-up écolo pour le premier spectacle de la nouvelle saison culturelle, et ce dans le cadre du mois Klima proposé par l’Agglomération Pays basque. Ça promet ! .

Salle La Perle 29 avenue de la Basse-Navarre Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 44 15 27 communication@saintpierredirube.fr

English : Spectacle « Dans le bocal » de Timothé Poissonnet

German : Spectacle « Dans le bocal » de Timothé Poissonnet

Italiano :

Espanol : Spectacle « Dans le bocal » de Timothé Poissonnet

L’événement Spectacle « Dans le bocal » de Timothé Poissonnet Saint-Pierre-d’Irube a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque