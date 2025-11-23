Spectacle dans le cadre des animations d’avant Noël Airvault

Spectacle dans le cadre des animations d’avant Noël

L’association 2A propose de nombreuses animations gratuites pour se mettre dans l’ambiance des fêtes. Dans ce cadre, un spectacle est proposé le vendredi 19 décembre. Une séance pour les 0-3 ans est proposée à 10h30 avec le Relais Petite Enfance. Une séance tout public est proposée à 17 h30, à la médiathèque, pour un spectacle de 40 minutes. Réservations obligatoires 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr

