Spectacle dans le cadre des animations d’avant Noël Airvault

Airvault Deux-Sèvres
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-19
2025-12-19
L’association 2A propose de nombreuses animations gratuites pour se mettre dans l’ambiance des fêtes. Dans ce cadre, un spectacle est proposé le vendredi 19 décembre. Une séance pour les 0-3 ans est proposée à 10h30 avec le Relais Petite Enfance. Une séance tout public est proposée à 17 h30, à la médiathèque, pour un spectacle de 40 minutes. Réservations obligatoires 05 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr .
Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 27 41 mediatheque@cc-avt.fr
