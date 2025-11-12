Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires Rue Jean Teilliet Saint-Junien
Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires Rue Jean Teilliet Saint-Junien mercredi 12 novembre 2025.
Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires
Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12
fin : 2025-11-12
Date(s) :
2025-11-12
À la médiathèque de Saint-Junien, laissez-vous emporter par un conte animé plein de poésie et d’authenticité ! La conteuse Isabelle Loubère prête sa voix aux histoires inspirées de Marcelle Delpastre, qu’elle a eu la chance de connaître. Autour d’elle, les marionnettes et décors de Quitterie Duvignac, artiste plasticienne, donnent vie à un univers tendre et nostalgique, façonné à l’ancienne avec des objets chinés et un vrai savoir-faire artisanal. Entre souvenirs et légendes, la magie opère Marcelle enfant et Marcelle âgée se rencontrent, croisent le loup, les vaches, la chouette… et tout un bestiaire cher au Limousin. Un moment hors du temps, où les mots, les gestes et les émotions tissent un lien vivant entre mémoire et imaginaire.
Sur réservation. .
Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr
English : Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires
German : Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires
Italiano :
Espanol : Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires
L’événement Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires Saint-Junien a été mis à jour le 2025-10-24 par OT Porte Océane du Limousin