Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires Rue Jean Teilliet Saint-Junien

Spectacle Dans le cadre des Heures littéraires

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-12

Date(s) :

2025-11-12

À la médiathèque de Saint-Junien, laissez-vous emporter par un conte animé plein de poésie et d’authenticité ! La conteuse Isabelle Loubère prête sa voix aux histoires inspirées de Marcelle Delpastre, qu’elle a eu la chance de connaître. Autour d’elle, les marionnettes et décors de Quitterie Duvignac, artiste plasticienne, donnent vie à un univers tendre et nostalgique, façonné à l’ancienne avec des objets chinés et un vrai savoir-faire artisanal. Entre souvenirs et légendes, la magie opère Marcelle enfant et Marcelle âgée se rencontrent, croisent le loup, les vaches, la chouette… et tout un bestiaire cher au Limousin. Un moment hors du temps, où les mots, les gestes et les émotions tissent un lien vivant entre mémoire et imaginaire.

Sur réservation. .

Rue Jean Teilliet Médiathèque Saint-Junien 87200 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 02 17 17 mediatheque@saint-junien.fr

