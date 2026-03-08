Spectacle dans le cadre du Printemps des Poètes

Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-13

Dans le cadre du Printemps des Poètes, retrouvez le spectacle la liberté avec les comédiennes Isabelle Bucaille et Anne Pareuil, ainsi que Jean Charles Benoist au piano.

Au programme poèmes, chansons, scènes de théâtre, musiques en Liberté !

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 13 au samedi 14 mars 2026 le vendredi à partir de 20h. Le samedi à partir de 19h30. .

Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 74 71 41 93

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the Printemps des Poètes festival, enjoy the show La liberté , with comedians Isabelle Bucaille and Anne Pareuil, and Jean Charles Benoist on piano.

L’événement Spectacle dans le cadre du Printemps des Poètes Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-03-06 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME