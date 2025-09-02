Spectacle Dans le C(h)oeur de Mozart Rue du Tram Plélan-le-Petit

Rue du Tram Embarcadère Plélan-le-Petit Côtes-d'Armor

Tarif : – –

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30 21:30:00

2026-04-30

Choeur de chambre Mélisme(s) & Ensemble Astrolabe

Vienne, début décembre 1791. Mozart est alité et très faible.

La fièvre le fait délirer. Il suit mentalement à distance les représentations de sa Flûte enchantée, invite quelques amis à déchiffrer les esquisses de son Requiem… Entre ombre et lumière, opéra et musique sacrée, ce concert nous fait entrer dans l’intimité́ des dernières heures du grand compositeur, dans son salon, dans sa tête et son c(h)oeur. Mozart est là, magnifique.

Par le Choeur de chambre Mélisme(s)

Direction Gildas Pungier

Mise en scène Katja Krüger

Avec l’Ensemble Astrolabe, Sheva Tehoval et Jean-Christophe Lanièce (solistes)

Soprano Sheva Tehoval

Baryton Jean-Christophe Lanièce

Comédie/Chansigne Stéphanie Olier

Le choeur de chambre Mélisme(s) est soutenu par le Ministère de la Culture / DRAC Bretagne, la Région Bretagne, le Département des Côtes d’Armor, la Ville de Rennes et le Centre National de la Musique.

Le choeur de chambre Mélisme(s) est en résidence à l’Opéra de Rennes.

Dès 8 ans

Billetterie

– En ligne prioritairement, à partir du mercredi 10 septembre à 10h (paiement par carte bancaire) ou

à l’Office de Tourisme de Dinan à compter du mercredi 10 septembre à 10h, puis aux horaires d’ouverture consultables sur le site internet de Dinan-Cap Fréhel Tourisme. (Informations par mail à infos@dinan-capfrehel.com ou par téléphone au 08 25 95 01 22 service 15 cts par appel + prix d’un appel)

– Par téléphone à partir du 15 septembre, muni de votre carte bancaire au 02 96 87 14 27.

– Le soir des spectacles, 30 minutes avant la représentation, sous réserve de places disponibles. .

Rue du Tram Embarcadère Plélan-le-Petit 22980 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 87 14 27

