Spectacle Dans le nid des géants de et avec Edouard Manceau MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Spectacle Dans le nid des géants de et avec Edouard Manceau
MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 16:00:00
2025-12-06
De et par Édouard Manceau
Spectacle pour les géants de 3 à 5 ans (et leur accompagnateur) sur réservation. Un accompagnateur par enfant.
D’où viennent les personnages des livres ?
Ça sert à quoi de lire, d’imaginer, de rêver quand on est un enfant ?
Édouard Manceau, auteur de plus d’une centaine d’albums pour la jeunesse, aura-t-il les réponses à ces questions ?
Dans le nid des géants est avant tout une invitation à l’imaginaire en suivant traits à traits la naissance d’une histoire… une histoire qui voyage, qui s’imagine, qui naît et qui grandit !
On y croise une souris, une princesse, un pirate, un livre, des crayons, des feuilles blanches, des feuilles habitées et même un public… !
Distribution
Comédien/illustrateur : Édouard Manceau
Collaboration artistique Nicolas Ducron
Production Mentions légales Droit de Cité
La ville de Méricourt (62) La ville de Leforest (62) .
MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr
