Spectacle Dans le nid des géants de et avec Edouard Manceau MEDIATHEQUE ARGENTAN Argentan

Spectacle Dans le nid des géants de et avec Edouard Manceau

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

De et par Édouard Manceau

Spectacle pour les géants de 3 à 5 ans (et leur accompagnateur) sur réservation. Un accompagnateur par enfant.

D’où viennent les personnages des livres ?

Ça sert à quoi de lire, d’imaginer, de rêver quand on est un enfant ?

Édouard Manceau, auteur de plus d’une centaine d’albums pour la jeunesse, aura-t-il les réponses à ces questions ?

Dans le nid des géants est avant tout une invitation à l’imaginaire en suivant traits à traits la naissance d’une histoire… une histoire qui voyage, qui s’imagine, qui naît et qui grandit !

On y croise une souris, une princesse, un pirate, un livre, des crayons, des feuilles blanches, des feuilles habitées et même un public… !

Distribution

Comédien/illustrateur : Édouard Manceau

Collaboration artistique Nicolas Ducron

Production Mentions légales Droit de Cité

La ville de Méricourt (62) La ville de Leforest (62) .

MEDIATHEQUE ARGENTAN 1-3 rue des Rédemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50 animations-mediatheque@terresdargentan.fr

English : Spectacle Dans le nid des géants de et avec Edouard Manceau

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Dans le nid des géants de et avec Edouard Manceau Argentan a été mis à jour le 2025-10-31 par Terres d’Argentan Intercom