Spectacle : Dans le silence des paumes MAIF Social Club Paris

Basés sur des témoignages récoltés auprès de travailleuses et travailleurs précaires et invisibilisés, Dans le silence des paumesest un spectacle entre théâtre documentaire et création onirique.

En abordant l’histoire de Maryse racontée par ses trois enfants, la pièce, tendre, politique et profondément humaine, interroge le corps de ces femmes et de ces hommes usés par des métiers pénibles et répétitifs, et tente, avec tendresse et humour, de briser le silence dans lequel la société les terre.

Lélia a glissé sa tête dans le creux des paumes de notre mère. Et comme dans un coquillage où l’on perçoit les flots de l’océan, nous y avons écouté l’histoire de son corps…

Du jeudi 26 mars 2026 au samedi 28 mars 2026 :

gratuit Public adultes.

MAIF Social Club 37 rue de Turenne 75003 Paris

