Spectacle Dans le vent Le pantographe Venarey-les-Laumes

Le pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Gratuit

Début : 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 19:00:00

2025-11-08

Spectacle mêlant différents arts la musique avec la flûte traversière, la danse et les arts plastiques.

Mise en avant du travail des élèves de flute du conservatoire de Montbard et de l’Ecole de Musique et de Danse de l’Auxois Morvan de Semur en Auxois, mais aussi des classes primaires de Joliot Curie de Montbard et Nicolas Perrot de Darcey. .

Le pantographe Avenue de la Gare Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 97 04 25

