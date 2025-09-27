Spectacle Dans les étoiles Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Spectacle Dans les étoiles Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre samedi 27 septembre 2025.

Spectacle Dans les étoiles

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 20:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Et si on oubliait tout, l’espace d’un instant, pour lever les yeux vers les étoiles ? David Elbaz nous embarque dans une odyssée cosmique où se mêlent science, poésie et humour.

Seul en scène mais toujours accompagné d’images saisissantes et captivantes, notre astrophysicien raconte l’histoire de l’univers comme on ne l’a jamais entendue à coups de vérités, d’idées reçues et d’anecdotes très personnelles. Une invitation touchante parfois bouleversante, pour repenser et mieux comprendre nos origines, le big bang, le vide, la matière… Un rendez-vous de mots et d’images pour une réflexion vertigineuse nous amenant à porter ensemble un autre regard sur l’univers et ce qui le compose. Un spectacle pour tous, sauf pour ceux qui savent déjà tout…

Auteurs David Elbaz, Eric Théobald, Manon Elezaar

Mise en scène Eric Théobald

Scénographie et lumières Caroline Grastilleur et Antoine Le Cointe

Création vidéo Caroline Grastilleur

Réalisé dans le cadre de l‘événement scientifique « Sur les épaules des géants ».

À partir de 10 ans Durée 1h15

Sur réservation .

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

English : Spectacle Dans les étoiles

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Spectacle Dans les étoiles Le Havre a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie