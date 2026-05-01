Spectacle Dans ma coquille – Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois
Spectacle Dans ma coquille – Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois samedi 23 mai 2026.
Vandenesse-en-Auxois
Spectacle Dans ma coquille – Vandenesse en Auxois
Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois Côte-d’Or
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:15:00
Date(s) :
2026-05-23
Spectacle Dans ma coquille –
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Une coquille, des souvenirs et un esprit rêveur… Tout ce qu’il faut pour profiter du spectacle proposé par la Compagnie Manie. Cette pièce de 45 minutes est adaptée aux tout-petits (à partir de 1 an).
Cette représentation fait partie de la programmation de la Fête du jeu 2026
Un projet coordonné par La Minoterie I Scène conventionnée Art, Enfance & Jeunesse, financé par la DRAC BFC, en lien avec les acteurs locaux et structures éducatives, sociales et culturelles de la Communauté de Communes Pouilly-Bligny.
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Salle des fêtes Vandenesse-en-Auxois 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Spectacle Dans ma coquille – Vandenesse en Auxois
L’événement Spectacle Dans ma coquille – Vandenesse en Auxois Vandenesse-en-Auxois a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Pouilly Bligny