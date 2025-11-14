Spectacle « Dans ma peau » Conte Raconte Caen

Spectacle « Dans ma peau » Conte Raconte Caen vendredi 14 novembre 2025.

Spectacle « Dans ma peau » Conte Raconte

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14 21:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Conte Raconte accueille le duo de conteuses Fabienne Morel et Debora Di Giglio, réunies sous le nom de « Huile d’olives et beurre salé ». Elles viendront représenter leur spectacle « Dans ma peau », une revisite du célèbre conte « Peau d’âne ».

Conte Raconte accueille le duo de conteuses Fabienne Morel et Debora Di Giglio, réunies sous le nom de « Huile d’olives et beurre salé ». Elles viendront représenter leur spectacle « Dans ma peau », une revisite du célèbre conte « Peau d’âne ». .

9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 7 49 69 61 54 conte.raconte@gmail.com

English : Spectacle « Dans ma peau » Conte Raconte

Conte Raconte welcomes the storytelling duo Fabienne Morel and Debora Di Giglio, together known as « Huile d’olives et beurre salé ». They will be performing their show « Dans ma peau », a revisiting of the famous fairy tale « Peau d’âne ».

German : Spectacle « Dans ma peau » Conte Raconte

Conte Raconte empfängt das Erzählerinnen-Duo Fabienne Morel und Debora Di Giglio, die unter dem Namen « Huile d’olives et beurre salé » (Olivenöl und gesalzene Butter) zusammenarbeiten. Sie werden ihr Stück « Dans ma peau » (In meiner Haut), eine Neuinterpretation des berühmten Märchens « Peau d’âne » (Eselshaut), aufführen.

Italiano :

Il Conte Raconte accoglie il duo di narratrici Fabienne Morel e Debora Di Giglio, insieme note come « Huile d’olives et beurre salé ». Porteranno in scena il loro spettacolo « Dans ma peau », una rivisitazione del famoso racconto « Peau d’âne ».

Espanol :

Conte Raconte da la bienvenida al dúo de narradoras Fabienne Morel y Debora Di Giglio, conocidas como « Huile d’olives et beurre salé ». Presentarán su espectáculo « Dans ma peau », una revisión del famoso cuento « Peau d’âne ».

L’événement Spectacle « Dans ma peau » Conte Raconte Caen a été mis à jour le 2025-09-19 par OT Caen la Mer