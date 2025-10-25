SPECTACLE DANS MON JARDIN Salle Saint-Louis Beaulieu-sur-Layon
SPECTACLE DANS MON JARDIN Salle Saint-Louis Beaulieu-sur-Layon samedi 25 octobre 2025.
Salle Saint-Louis 14, rue du Moulin des Cinq Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire
Début : 2025-10-25 10:30:00
fin : 2025-10-25 11:00:00
2025-10-25
Spectacle pour les tout-petits
Petit théâtre d’objets pour les tout-petits de la Cie Fénémone
Chansons, imagier, comptines, petites bêtes qui s’animent…pour évoquer l’univers de l’enfance et le tout-petit qui grandit.
Spectacle est proposé avec le soutien du Bibliopôle .
Salle Saint-Louis 14, rue du Moulin des Cinq Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire bibliotheque@beaulieu-sur-layon.fr
English :
Show for toddlers
German :
Aufführung für die Allerkleinsten
Italiano :
Spettacolo per bambini
Espanol :
Espectáculo para niños pequeños
