Spectacle « Dans mon jardin » Porte de France Musée Départemental du Sel Marsal Moselle

Spectacle Dans mon jardin

La compagnie Cantorama et Hélène Koenig nous emmènent découvrir un merveilleux jardin tout en son et en couleur.

Spectacle adapté pour les enfants à partir de 6 mois.

Sur réservation.Tout public

Porte de France Musée Départemental du Sel

Marsal 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 35 01 50 mdsm@moselle.fr

English :

Dans mon jardin » show

The Cantorama company and Hélène Koenig take us on a tour of a wonderful garden, full of sound and color.

Suitable for children aged 6 months and over.

Reservations required.

German :

Aufführung « In meinem Garten »

Das Ensemble Cantorama und Hélène Koenig nehmen uns mit auf eine Entdeckungsreise durch einen wunderbaren Garten voller Klänge und Farben.

Die Aufführung ist für Kinder ab 6 Monaten geeignet.

Mit Reservierung.

Italiano :

Spettacolo « Dans mon jardin

La compagnia Cantorama e Hélène Koenig ci portano in giro per un meraviglioso giardino pieno di suoni e colori.

Adatto ai bambini dai 6 mesi in su.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Espectáculo « Dans mon jardin

La compañía Cantorama y Hélène Koenig nos llevan a recorrer un maravilloso jardín lleno de sonido y color.

Para niños a partir de 6 meses.

Reserva previa.

