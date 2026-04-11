Spectacle Dans mon sang Sévérac d’Aveyron
Spectacle Dans mon sang Sévérac d’Aveyron dimanche 12 avril 2026.
Sévérac d’Aveyron
Spectacle Dans mon sang
Rue Signe Longue Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Une scène ouverte de théâtre, slam, musique dans le cadre de la Caravane des dix mots Occitanie.
–
Rendez-vous le dimanche 12 avril à 15h, à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron.
–
Durée 1h
Tout public dès 12 ans.
Par la Compagnie ôRageuse
Places limitées. Réservation et renseignements auprès de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron au 05 65 47 82 21.
Dans le cadre de la Caravane des dix mots Occitanie. Projet soutenu par la mairie de Sévérac d’Aveyron, la communauté de communes des Causses à l’Aubrac et le département de l’Aveyron. .
Rue Signe Longue Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21 bibliotheque@severacdaveyron.com
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English :
An open stage of theater, slam and music as part of the Caravane des dix mots Occitanie.
L’événement Spectacle Dans mon sang Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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