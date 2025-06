Spectacle « Danse à travers l’écran » Lorris 28 juin 2025 15:00

Spectacle de danse modern jazz « Danse à travers l’écran ». Salle Blanche de Castille. samedi à 20h30 et dimanche à 15h. ouverture des portes 30 minutes avant. Tarifs adultes 7€ /6-12ans 4 € et gratuit moins de 6 ans. buvette et friandises sur place. 7 .

Lorris 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 40 22

