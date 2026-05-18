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Spectacle Danse au Pluriel 2026 quai Louis Prunier La Rochelle

Spectacle Danse au Pluriel 2026 quai Louis Prunier La Rochelle samedi 13 juin 2026.

Lieu : quai Louis Prunier

Adresse : Espace Encan

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : dimanche 14 juin 2026

Tarif :

La Rochelle

Spectacle Danse au Pluriel 2026

quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-14

Date(s) :
2026-06-13

L’école Danse au Pluriel présente son spectacle annuel à l’Espace Encan de La Rochelle.
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quai Louis Prunier Espace Encan La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 28 54  danseaupluriel@orange.fr

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English :

The Danse au Pluriel school presents its annual show at the Espace Encan in La Rochelle.

L’événement Spectacle Danse au Pluriel 2026 La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-18 par Nous La Rochelle

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