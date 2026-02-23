Spectacle Danse avec les animaux au musée Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt Le Mans

Spectacle Danse avec les animaux au musée

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans Sarthe

Début : 2026-04-19 16:30:00

fin : 2026-04-19 17:15:00

2026-04-19

Nous sommes tous des animaux !

Partant de ce postulat, la compagnie Cet été vous propose une visite insolite et décalée de l’exposition Les animaux s’emparent du musée du Musée Jean-Claude-Boulard Carré Plantagenêt. Adaptée au jeune public comme aux grands curieux cette déambulation poétique et chorégraphiée vous emmènera d’animaux naturalisés en pièces de musée pour vous raconter une histoire… pas si bête.

Enfants dès 5 ans

Sur inscription dans la limite des places disponibles. .

Musée J.-C.-B. Carré Plantagenêt 2 Rue Claude Blondeau Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 46 45 carre.plantagenet@lemans.fr

