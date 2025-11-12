Spectacle « Danse avec les livres » Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer

Spectacle « Danse avec les livres » Centre Culturel Boris Vian Saint-Palais-sur-Mer mercredi 12 novembre 2025.

Spectacle « Danse avec les livres »

Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Début : 2025-11-12 18:00:00

fin : 2025-11-12 18:40:00

2025-11-12

La médiathèque de Saint-Palais-sur-Mer, en partenariat avec le département de la Charente-Maritime, accueille le spectacle « Danse avec les livres » de la compagnie Pyramid. Au programme, danse hip-hop, mime et burlesque avec le livre comme fil rouge.

Centre Culturel Boris Vian 28 avenue de Verdun Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 96 70 mediatheque@stpalaissurmer.fr

English :

The Saint-Palais-sur-Mer media library, in partnership with the Charente-Maritime department, hosts the show « Danse avec les livres » by the Pyramid company. The program features hip-hop dance, mime and burlesque, with books as the common thread.

German :

Die Mediathek von Saint-Palais-sur-Mer empfängt in Zusammenarbeit mit dem Departement Charente-Maritime die Aufführung « Danse avec les livres » (Tanz mit den Büchern) der Kompanie Pyramid. Auf dem Programm stehen Hip-Hop-Tanz, Pantomime und Burlesque mit dem Buch als rotem Faden.

Italiano :

La mediateca di Saint-Palais-sur-Mer, in collaborazione con il dipartimento Charente-Maritime, ospita lo spettacolo « Danse avec les livres » della compagnia Pyramid. Il programma prevede danza hip-hop, mimo e burlesque, con i libri come filo conduttore.

Espanol :

La mediateca de Saint-Palais-sur-Mer, en colaboración con el departamento de Charente-Maritime, acoge el espectáculo « Danse avec les livres » de la compañía Pyramid. El programa incluye danza hip-hop, mimo y burlesque, con los libros como hilo conductor.

