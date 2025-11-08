SPECTACLE DANSE AVEC LES STARS Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente
SPECTACLE DANSE AVEC LES STARS Salle des fêtes de l’Hermitage Terres-de-Haute-Charente samedi 8 novembre 2025.
SPECTACLE DANSE AVEC LES STARS
Salle des fêtes de l’Hermitage Salle des fêtes de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 14:00:00
fin : 2025-11-08 23:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Spectacle de danse exceptionnel Cuban & Latino Night.
.
Salle des fêtes de l’Hermitage Salle des fêtes de Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
Exceptional dance show Cuban & Latino Night.
German :
Außergewöhnliche Tanzshow Cuban & Latino Night.
Italiano :
Eccezionale spettacolo di danza Cuban & Latino Night.
Espanol :
Excepcional espectáculo de danza Noche Cubana y Latina.
L’événement SPECTACLE DANSE AVEC LES STARS Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Charente Limousine