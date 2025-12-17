Spectacle danse Boléro Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Spectacle danse Boléro

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l'Abbé Finistère

Début : 2026-02-06 19:00:00

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Le Boléro de Ravel est l’œuvre musicale la plus jouée au monde, la plus populaire, la plus présente dans l’inconscient collectif. La danser aujourd’hui dans un esprit libre et joyeux, pour parler à toutes les générations, est le souhait de Gilles Verièpe. Il compose donc une chorégraphie ludique pleine de surprises, faite de mouvements et de ruptures. Il explore le geste du jeu de l’enfance, libérateur, joyeux et léger. Il mêle les genres de danse et puise dans les gestes du quotidien. La spontanéité et la pulsion de vie dominent. Et le duo nous prend à revers, se jouant de la mélodie, du tempo et même de la danse, rien que pour le plaisir !

Chorégraphie Gilles Verièpe

Assistante chorégraphique Valérie Masset

Musique Boléro de Maurice Ravel Philharmonie de Berlin Herbert Von Karajan 1966

Arrangement et création musicale Lucas Verièpe

Interprètes Yulia Zhabina, Gilles Verièpe en alternance avec Valérie Masset, Baptiste Martinez, Mylène Lamugnière et Anthony Roques

Création lumière Paul Zandbert

Costumes Arielle Chambon

Photos Joseph Banderet

Placement libre Assis

A partir de 5 ans

Organisé par le Triskell .

Organisé par le Triskell.
+33 2 98 66 00 40

