Spectacle Danse Casse-Noisette Maxéville mercredi 10 décembre 2025.

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-10 20:00:00

fin : 2025-12-10

Le ballet magique Casse-noisette fait son entrée traditionnelle sur scène en hiver. C’est un véritable chef d’œuvre musical et chorégraphique !

Le soir de Noël, la petite Marie reçoit de son oncle un casse-noisette. La nuit, les jouets commencent à s’animer, à bouger, la petite fille est entrainée dans un tourbillon d’aventures extraordinaires. La magie de Noël, les costumes magnifiques, les chorégraphies variées, une véritable atmosphère des fêtes font de Casse-noisette un spectacle pour toute la famille. Un merveilleux ballet, une symphonie de beauté et de grâce !

Ce sera la première en France du British Festival Ballet, dirigé par Yassaui Mergaliyev, danseur exceptionnel qui a gagné la médaille d’or au prestigieux concours de Varna, distingué par le gouvernement du Kazakhstan pour son parcours artistique, et par Sophie Mergaliyev, ex-danseuse au Royal Ballet de Suède. Le style raffiné, les traditions de l’école Vaganova et la prouesse technique de l’école anglaise font de cette jeune compagnie une des plus performantes en tournée aujourd’hui.

Venez découvrir ce conte de fée avec la musique sublime de Piotr Tchaïkovski. À voir absolument !

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

English :

The magical ballet « The Nutcracker » makes its traditional winter debut on stage. It’s a musical and choreographic masterpiece!

On Christmas Eve, little Marie receives a nutcracker from her uncle. As night falls, the toys begin to move, and the little girl is swept up in a whirlwind of extraordinary adventures. The magic of Christmas, magnificent costumes, varied choreography and a genuine holiday atmosphere make The Nutcracker a show for the whole family. A marvelous ballet, a symphony of beauty and grace!

This will be the French premiere of the British Festival Ballet, directed by Yassaui Mergaliyev, an exceptional dancer who won the gold medal at the prestigious Varna competition and was honored by the Kazakhstan government for his artistic career, and Sophie Mergaliyev, a former dancer with Sweden?s Royal Ballet. The refined style and traditions of the Vaganova school and the technical prowess of the English school make this young company one of the most successful on tour today.

Come and discover this fairy tale set to the sublime music of Pyotr Tchaikovsky. A must-see!

Information and reservations on the website.

German :

Das magische Ballett « Der Nussknacker » hat im Winter seinen traditionellen Auftritt auf der Bühne. Es ist ein musikalisches und choreografisches Meisterwerk!

Am Weihnachtsabend bekommt die kleine Marie von ihrem Onkel einen Nussknacker geschenkt. In der Nacht beginnen die Spielsachen zu leben und sich zu bewegen, und das Mädchen wird in einen Strudel außergewöhnlicher Abenteuer gezogen. Der Zauber von Weihnachten, die wunderschönen Kostüme, die abwechslungsreichen Choreographien und die echte Festtagsstimmung machen den Nussknacker zu einer Aufführung für die ganze Familie. Ein wunderbares Ballett, eine Symphonie der Schönheit und Anmut!

Es ist die Frankreich-Premiere des British Festival Ballet, das von Yassaui Mergaliyev, einem außergewöhnlichen Tänzer, der beim renommierten Wettbewerb in Varna die Goldmedaille gewann und von der kasachischen Regierung für seine künstlerische Laufbahn ausgezeichnet wurde, und von Sophie Mergaliyev, einer ehemaligen Tänzerin des Königlichen Balletts von Schweden, geleitet wird. Der raffinierte Stil, die Traditionen der Waganowa-Schule und die technische Meisterleistung der englischen Schule machen diese junge Kompanie zu einer der erfolgreichsten, die heute auf Tournee sind.

Erleben Sie dieses Märchen mit der erhabenen Musik von Pjotr Tschaikowsky. Unbedingt sehenswert!

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

Il magico balletto « Lo Schiaccianoci » fa il suo tradizionale debutto invernale sul palcoscenico. È un capolavoro musicale e coreografico!

La vigilia di Natale, la piccola Marie riceve dallo zio uno schiaccianoci. Di notte, i giocattoli iniziano a muoversi e a prendere vita e la bambina viene travolta da un turbine di avventure straordinarie. La magia del Natale, i magnifici costumi, la variegata coreografia e la vera atmosfera di festa fanno dello Schiaccianoci uno spettacolo per tutta la famiglia. Un balletto meraviglioso, una sinfonia di bellezza e grazia!

Sarà la prima francese del British Festival Ballet, diretto da Yassaui Mergaliyev, eccezionale ballerino vincitore della medaglia d’oro al prestigioso concorso di Varna e premiato dal governo kazako per la sua carriera artistica, e Sophie Mergaliyev, ex ballerina del Balletto Reale di Svezia. Lo stile raffinato e le tradizioni della scuola Vaganova e l’abilità tecnica della scuola inglese fanno di questa giovane compagnia una delle più affermate oggi in tournée.

Venite a scoprire questa favola sulle musiche sublimi di Pyotr Tchaikovsky. Da non perdere!

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

El mágico ballet « El Cascanueces » hace su tradicional debut invernal en escena. ¡Es una obra maestra musical y coreográfica!

En Nochebuena, la pequeña Marie recibe de su tío un cascanueces. Por la noche, los juguetes empiezan a moverse y a cobrar vida, y la niña se ve envuelta en un torbellino de aventuras extraordinarias. La magia de la Navidad, los magníficos trajes, la variada coreografía y el auténtico ambiente festivo hacen de El Cascanueces un espectáculo para toda la familia. Un ballet maravilloso, una sinfonía de belleza y gracia

Será el estreno en Francia del Ballet del Festival Británico, dirigido por Yassaui Mergaliyev, bailarín excepcional ganador de la medalla de oro en el prestigioso concurso de Varna y galardonado por el gobierno kazajo por su carrera artística, y Sophie Mergaliyev, antigua bailarina del Ballet Real de Suecia. El estilo refinado y las tradiciones de la escuela de Vaganova y la destreza técnica de la escuela inglesa hacen de esta joven compañía una de las más exitosas de las giras actuales.

Venga a descubrir este cuento de hadas con la sublime música de Piotr Chaikovski. No se lo pierda

Información y reservas en el sitio web.

