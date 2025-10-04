Spectacle – Danse de poche, par la Cie Par Ici Messieurs Dames Mauriac – Médiathèque du Pays de Mauriac Mauriac

Spectacle – Danse de poche, par la Cie Par Ici Messieurs Dames Samedi 4 octobre, 16h30 Mauriac – Médiathèque du Pays de Mauriac Cantal

Début : 2025-10-04T16:30 – 2025-10-04T17:30

« Danse de poche »

par la Cie Par Ici Messieurs Dames

Spectacle drôle, loufoque, énergique et décapant pour public mobile,

Cette visite donnée par des guides atypiques fait swinguer les médiathèques.

Deux personnages activent les situations décalées afin de transformer chaque médiathèque en un terrain de jeu déjanté :

Une guide médiathécale et sa traductrice en langage corporel réinventent l’histoire des lieux, en commençant par l’extérieur de celui-ci (sa façade, son parvis, ses marches …).

Elles proposent une visite pleine de surprises dansées et d’anecdotes que les spectateurs traversent jusqu’à en devenir eux-même acteurs.

Mauriac – Médiathèque du Pays de Mauriac mauriac 15200 Mauriac 15200 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.67.35.81 https://mediatheque.paysdemauriac.fr

