Spectacle Danse et Musique instrumentale Argentat-sur-Dordogne

Spectacle Danse et Musique instrumentale

14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Tarif : 5 – 5 – EUR

Un spectacle unique mêlant danse contemporaine et musique instrumentale, proposé par la Compagnie Paola Maureso. Un moment artistique fort et immersif ouvert à tous. .

14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82 paulineb@latelier-cet.com

