Spectacle Danse et Musique instrumentale Argentat-sur-Dordogne
Spectacle Danse et Musique instrumentale Argentat-sur-Dordogne samedi 29 novembre 2025.
Spectacle Danse et Musique instrumentale
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne Corrèze
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
Un spectacle unique mêlant danse contemporaine et musique instrumentale, proposé par la Compagnie Paola Maureso. Un moment artistique fort et immersif ouvert à tous. .
14 Avenue Raymond Poincaré Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 83 71 82 paulineb@latelier-cet.com
English : Spectacle Danse et Musique instrumentale
German : Spectacle Danse et Musique instrumentale
Italiano :
Espanol : Spectacle Danse et Musique instrumentale
L’événement Spectacle Danse et Musique instrumentale Argentat-sur-Dordogne a été mis à jour le 2025-10-18 par Corrèze Tourisme