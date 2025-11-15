Spectacle Danse Flamenco Laruns

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Spectacle Danse Flamenco à l’Espace 2015 à Laruns

avec l’association Danse et Partage, l’association Soleil de Séville, le groupe Arte Andaluz

Participation Libre

Tous les fonds seront reversés à la ligue contre le cancer .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animations@laruns.fr

