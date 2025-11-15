Spectacle Danse Flamenco Laruns
Spectacle Danse Flamenco Laruns samedi 15 novembre 2025.
Spectacle Danse Flamenco
Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date :
Début : 2025-11-15
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Spectacle Danse Flamenco à l’Espace 2015 à Laruns
avec l’association Danse et Partage, l’association Soleil de Séville, le groupe Arte Andaluz
Participation Libre
Tous les fonds seront reversés à la ligue contre le cancer .
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animations@laruns.fr
