UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Spectacle Danse Hip Hop/Break 16 juillet à 19h30 – Empreintes par la compagnie BetterDayz, Site Jacques Prévert, Rennes

jeudi 16 juillet 2026 · Site Jacques Prévert · Rennes

Spectacle Danse Hip Hop/Break 16 juillet à 19h30 – Empreintes par la compagnie BetterDayz, Site Jacques Prévert, Rennes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Site Jacques Prévert
Adresse
56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes
Ville
35001 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Spectacle Danse Hip Hop/Break 16 juillet à 19h30 – Empreintes par la compagnie BetterDayz Jeudi 16 juillet, 19h30 Site Jacques Prévert Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T19:30:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T19:30:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00

Venez découvrir la proposition estivale de Quartiers en Scène !
Dans le cadre de l’événement Bréq’in Holidays un spectacle de danse mêlant Hip Hop et Break s’installe sur le site de Jacques Prévert le jeudi 16 juillet à 19h30.
EMPREINTES :
Au travers de leurs danses, à la fois breaking, hip-hop et contemporaine. Elles vous raconteront une manière de prendre sa place et de lutter grâce à la force du groupe.
Laissez vous émerveiller par Ia technique et la créativité des danseur.se.s au service d’un récit initiatique aussi enrichissant que touchant.
6 danseur.se.s / 40 minutes

Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez découvrir la proposition estivale de Quartiers en Scène ! Dans le cadre de l’événement Bréq’in Holidays un spectacle de danse mêlant Hip Hop et Break s’installe sur le site de Jacques Prévert.

Compagnie BetterDayz

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)