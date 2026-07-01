Spectacle Danse Hip Hop/Break 16 juillet à 19h30 – Empreintes par la compagnie BetterDayz, Site Jacques Prévert, Rennes
jeudi 16 juillet 2026 · Site Jacques Prévert · Rennes
Informations pratiques
Spectacle Danse Hip Hop/Break 16 juillet à 19h30 – Empreintes par la compagnie BetterDayz Jeudi 16 juillet, 19h30 Site Jacques Prévert Ille-et-Vilaine
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T19:30:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00
Fin : 2026-07-16T19:30:00+02:00 – 2026-07-16T20:30:00+02:00
Venez découvrir la proposition estivale de Quartiers en Scène !
Dans le cadre de l’événement Bréq’in Holidays un spectacle de danse mêlant Hip Hop et Break s’installe sur le site de Jacques Prévert le jeudi 16 juillet à 19h30.
EMPREINTES :
Au travers de leurs danses, à la fois breaking, hip-hop et contemporaine. Elles vous raconteront une manière de prendre sa place et de lutter grâce à la force du groupe.
Laissez vous émerveiller par Ia technique et la créativité des danseur.se.s au service d’un récit initiatique aussi enrichissant que touchant.
6 danseur.se.s / 40 minutes
Site Jacques Prévert 56 Bd Albert 1er, 35200 Rennes Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne
Venez découvrir la proposition estivale de Quartiers en Scène ! Dans le cadre de l’événement Bréq’in Holidays un spectacle de danse mêlant Hip Hop et Break s’installe sur le site de Jacques Prévert.
Compagnie BetterDayz
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- Explorez la friche !, Antipode, Rennes 1 juillet 2026
- La ludothèque en plein air ! Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes 1 juillet 2026
- Fête de l’été et de l’éducation populaire Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026
- Explorez la friche ! Antipode Rennes 1 juillet 2026
- VIDE TA CHAMBRE ! Maison de quartier La Bellangerais Rennes 1 juillet 2026