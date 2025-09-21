Spectacle dansé : « Hit Hip Pop Classic Parade » Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Poitiers

Spectacle dansé : « Hit Hip Pop Classic Parade » Dimanche 21 septembre, 14h30, 17h00 Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine Vienne

Gratuit. Réservation obligatoire sur place le jour même ou dès maintenant au 06 75 32 16 64 ou palais@poitiers.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T15:25:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:55:00

Bal en silence – Dansez sur tous les styles !

C’est une boum, un bal, un hit-parade pour petits et grands !

Une grande fête dansée, casque sur les oreilles, guidée par deux danseurs, sur une playlist détonante mêlant musique classique, opéra, pop, rap et disco !

De Bach à Claude François, en passant par le Village People, Fairuz ou Nas, redécouvrez des tubes cultes dans des versions revisitées, parfois improbables.

Vous traverserez l’opéra Carmen, la bande-son de Saturday Night Fever… et peut-être même une bourrée bretonne-autrichienne-libanaise !

Oubliez les clichés sur la « grande musique » : ici, tout le monde bouge, tout le monde s’amuse !

À partir de 7 ans

⏱️ Durée : 55 minutes

Casque fourni sur place

Palais des Comtes de Poitou – Ducs d’Aquitaine 1 place Alphonse Lepetit, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 75 32 16 64 https://www.lepalais.poitiers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.lepalais.poitiers.fr/les-rendez-vous-annuels »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 75 32 16 64 »}] Bienvenue au Palais de Poitiers ! Edifice emblématique de Poitiers, le Palais constitue l’un des plus remarquables ensembles d’architecture civile médiévale en France. Au fil des siècles, le Palais s’est transformé et permet aujourd’hui la lecture de toute l’Histoire de Poitiers, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’au 20e siècle. Au-delà d’un monument à visiter, cet édifice fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation, et reste ouvert au public pendant cette période de transition. Arrêt de bus « Place Lepetit » : lignes 1, 3, 11, 12, 15, 16, 17 et D

Se garer : parkings Carnot ou TAP

Journées européennes du patrimoine 2025

© Kalimba