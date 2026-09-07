Informations pratiques

Ibos

Spectacle Danse

au Parvis IBOS Ibos Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08

fin : 2026-12-08

Date(s) :

2026-12-08

HELIKOPTER / LICHT I Danse

Dans « Helikopter », le chorégraphe confronte six corps aux rafales sonores de Stockhausen, composées pour quatuor à cordes et hélicoptères en vol. Cette pièce fascinante, au geste pur et ciselé, est devenue l’une de ses œuvres incontournables et sans doute la plus radicale. Sur une musique tonitruante, trois couples virevoltent tout en grâce et en douceur.

Pour 2€, venez avec la Navette Culturelle !

>>> https://www.parvis.net/spectacle-vivant/helikopter-licht

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au Parvis IBOS Ibos 65420 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

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English :

HELIKOPTER / LICHT I Dance

In %AB Helikopter %BB, the choreographer pits six bodies against Stockhausen’s sonic bursts, composed for string quartet and helicopters in flight. This fascinating piece, with its pure and finely crafted movements, has become one of his must-see works and is undoubtedly his most radical. Set to thunderous music, three couples twirl with grace and fluidity.

For 2?, come along on the Navette Culturelle!

>>> https://www.parvis.net/spectacle-vivant/helikopter-licht

L’événement Spectacle Danse Ibos a été mis à jour le 2026-09-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65