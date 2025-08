Spectacle Danse Le Lac des Cygnes Maxéville

Spectacle Danse Le Lac des Cygnes Maxéville mardi 17 mars 2026.

Spectacle Danse Le Lac des Cygnes

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Début : Mardi Mardi 2026-03-17 20:00:00

L’International Festival Ballet présente une féerie de beauté, d’élégance et de grâce. Une œuvre d’art accomplie accompagnée d’un orchestre en direct. Le Lac des cygnes est pour beaucoup synonyme de ballet. Ce conte romantique sur le jeune prince Siegfried, qui tombe amoureux de la princesse cygne Odette et veut la libérer du mauvais sort jeté par le duc Barbe-Rouge, est une histoire sur le pouvoir du véritable amour.

Cette pièce de ballet fait partie du répertoire standard de toutes les grandes compagnies. L’Allegro Moderato des danses du cygne du deuxième acte, en particulier, fait l’objet d’innombrables parodies dans la chorégraphie de Lev Ivanov et est donc connu sous le nom de danse des quatre petits cygnes bien au-delà du public amateur de ballet.

En bref une œuvre géniale d’un compositeur génial et qui attire le public depuis des siècles déjà. Le Lac des cygnes est présenté comme par magie sur scène par l’un des meilleurs ensembles de ballet classique, l’International Festival Ballet. De plus, les décors grandioses du génial designer de théâtre Vjatscheslav Okunev, qui travaille entre autres pour le théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg et La Scala de Milan, les magnifiques costumes et l’élégance sans limite et la légèreté insouciante de l’ International Festival Ballet garantissent une version rêveuse et féerique d’un ballet classique qui fascine encore après plus de 100 ans.

Tout public

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

International Festival Ballet presents an enchantment of beauty, elegance and grace. An accomplished work of art accompanied by a live orchestra. Swan Lake » is for many synonymous with ballet. This romantic tale of young Prince Siegfried, who falls in love with the swan princess Odette and wants to free her from the evil spell cast by Duke Redbeard, is a story about the power of true love.

This ballet piece is part of the standard repertoire of all major companies. The Allegro Moderato of the second-act swan dances, in particular, is the subject of countless parodies in Lev Ivanov?s choreography, and is thus known as the « Dance of the Four Little Swans » far beyond the ballet-loving public.

In short: a brilliant work by a brilliant composer that has been attracting audiences for centuries. Swan Lake » is magically presented on stage by one of the world?s finest classical ballet ensembles, the International Festival Ballet. In addition, the grandiose sets by the brilliant theater designer Vjatscheslav Okunev, who works for the Mariinsky Theater in St. Petersburg and La Scala in Milan, the magnificent costumes and the boundless elegance and carefree lightness of the International Festival Ballet guarantee a dreamy, fairytale version of a classic ballet that still fascinates after more than 100 years.



German :

Das International Festival Ballet präsentiert einen Zauber aus Schönheit, Eleganz und Anmut. Ein vollendetes Kunstwerk, das von einem Live-Orchester begleitet wird. Schwanensee » ist für viele ein Synonym für Ballett. Das romantische Märchen über den jungen Prinzen Siegfried, der sich in die Schwanenprinzessin Odette verliebt und sie von dem bösen Zauber des Herzogs Rotbart befreien will, ist eine Geschichte über die Macht der wahren Liebe.

Dieses Ballettstück gehört zum Standardrepertoire aller großen Kompanien. Insbesondere das Allegro Moderato der Schwanentänze im zweiten Akt ist Gegenstand unzähliger Parodien in der Choreografie von Lev Ivanov und daher als « Tanz der vier kleinen Schwäne » weit über das ballettbegeisterte Publikum hinaus bekannt.

Kurz gesagt: Ein geniales Werk eines genialen Komponisten, das schon seit Jahrhunderten das Publikum anzieht. Der « Schwanensee » wird von einem der besten Ensembles für klassisches Ballett, dem International Festival Ballet, auf die Bühne gezaubert. Darüber hinaus garantieren die grandiosen Bühnenbilder des genialen Theaterdesigners Vjatscheslav Okunev, der unter anderem für das Mariinski-Theater in St. Petersburg und die Mailänder Scala arbeitet, die wunderschönen Kostüme und die grenzenlose Eleganz und unbeschwerte Leichtigkeit des « International Festival Ballet » eine verträumte und märchenhafte Version eines klassischen Balletts, das auch nach über 100 Jahren noch faszinierend ist.



Italiano :

L’International Festival Ballet presenta un incanto di bellezza, eleganza e grazia. Un’opera d’arte compiuta, accompagnata da un’orchestra dal vivo. Il Lago dei Cigni » è per molti sinonimo di balletto. Questa romantica storia del giovane principe Siegfried, che si innamora della principessa cigno Odette e vuole liberarla dal malvagio incantesimo lanciato dal Duca Barbarossa, è una storia sul potere del vero amore.

Questo balletto fa parte del repertorio standard di tutte le principali compagnie. L’Allegro Moderato della danza dei cigni nel secondo atto, in particolare, è stato oggetto di innumerevoli parodie nella coreografia di Lev Ivanov, ed è quindi conosciuto come la « Danza dei quattro piccoli cigni » ben oltre il pubblico amante del balletto.

In breve: un’opera brillante di un compositore brillante che attira il pubblico da secoli. Il Lago dei Cigni » è magicamente presentato sul palcoscenico da uno dei migliori ensemble di balletto classico, l’International Festival Ballet. Le grandiose scenografie del geniale scenografo Vjatscheslav Okunev, che lavora per il Teatro Mariinskij di San Pietroburgo e per la Scala di Milano, i magnifici costumi e la sconfinata eleganza e spensieratezza dell’International Festival Ballet garantiscono una versione sognante e fiabesca di un balletto classico che continua ad affascinare dopo più di 100 anni.



Espanol :

El Ballet del Festival Internacional presenta un encanto de belleza, elegancia y gracia. Una consumada obra de arte acompañada por una orquesta en directo. El Lago de los Cisnes » es para muchos sinónimo de ballet. Este cuento romántico sobre el joven príncipe Sigfrido, que se enamora de la princesa cisne Odette y quiere liberarla del malvado hechizo del duque Barbarroja, es una historia sobre el poder del amor verdadero.

Esta pieza de ballet forma parte del repertorio habitual de todas las grandes compañías. El Allegro Moderato de la danza de los cisnes del segundo acto, en particular, ha sido objeto de innumerables parodias en la coreografía de Lev Ivanov, por lo que se la conoce como la « Danza de los cuatro cisnecillos » mucho más allá del público amante del ballet.

En resumen: una obra brillante de un compositor brillante que lleva siglos atrayendo al público. El lago de los cisnes » es presentada mágicamente en escena por uno de los mejores conjuntos de ballet clásico, el International Festival Ballet. La grandiosa escenografía del brillante diseñador teatral Vjatscheslav Okunev, que trabaja para el Teatro Mariinsky de San Petersburgo y La Scala de Milán, el magnífico vestuario y la desbordante elegancia y despreocupada ligereza del Ballet del Festival Internacional garantizan una versión de ensueño y cuento de hadas de un ballet clásico que sigue fascinando después de más de 100 años.



