SPECTACLE DANSE R·ONDE·S SQUARE AZÉMAR Saint-Gaudens

Saint-Gaudens

SPECTACLE DANSE R·ONDE·S

SQUARE AZÉMAR Boulevard Eugène Azémar Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 19:00:00

fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Spectacle accueilli en coréalisation entre le théâtre Jean-Marmignon et Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue et de l’espace public.

Ouvert à tous, nous vous attendons nombreux !

C’est avec grand intérêt que nous suivons le travail du chorégraphe Pierre Rigal et de sa Compagnie Dernière Minute. Après le très rythmé et physique Hasard, les voici de retour avec R·ONDE·S. Entrez dans leur dernière création hypnotique où les danseuses et les danseurs tournent, s’emmêlent, se démêlent, s’éloignent, sautent… sans quasiment jamais desserrer les mains !

Musique électronique jouée en direct, voix envoûtante qui s’y fond et costumes alliant folklore et modernité unisexe vous embarqueront dans ces rondes magnétiques au rythme changeant, aux regards croisés, au contact et à la proximité de chaque instant où le collectif porte l’individu. Après les représentations au Panthéon et au château de Chambord nous avons hâte de voir comment ce spectacle investira le miroir d’eau du square Azémar.

Alors pour les dernières dates de la saison… entrez dans (la) R·ONDE·S !

Durée 1h

À partir de 6 ans. .

SQUARE AZÉMAR Boulevard Eugène Azémar Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 57 87 theatre@stgo.fr

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English :

Show co-produced by Théâtre Jean-Marmignon and Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des arts de la rue et de l?espace public.

Open to all, we look forward to seeing you there!

L’événement SPECTACLE DANSE R·ONDE·S Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE