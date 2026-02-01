SPECTACLE DANSE RÉCRÉATIONS THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON Saint-Gaudens

SPECTACLE DANSE RÉCRÉATIONS

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens Haute-Garonne

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20 21:30:00

Date(s) :

2026-02-20

Les danseurs de la compagnie Dans6T vous replongent dans l’adolescence, avec ses émotions et ses préoccupations. Cette pièce joyeuse explore le corps et les danses actuelles.

Un voyage où l’adolescence prend vie.

Inspirée des expériences vécues dans les cours de récréation de lycées et de collèges dans lesquelles les danseurs de la

compagnie ont réalisé des performances surprises ces dernières années, cette pièce chorégraphique parle des

préoccupations de l’adolescence à travers des états de corps.

Regroupant au plateau un vogueur, deux danseuses contemporaines, un acrobate danseur, un breakeur et un groupe de

jeunes participants du territoire traversé, cette pièce joyeuse fait aussi la part belle aux nouvelles danses que les ados suivent

assidûment sur les réseaux sociaux afro, drill…

Spectacle proposé par la Compagnie Dans6T.

Durée 55 minutes

À partir de 8 ans 8 .

THÉÂTRE MUNICIPAL JEAN MARMIGNON 3 Place Hippolyte Ducos Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The dancers from Dans6T take you back to adolescence, with all its emotions and preoccupations. This joyful piece explores the body and contemporary dance.

A journey where adolescence comes to life.

L’événement SPECTACLE DANSE RÉCRÉATIONS Saint-Gaudens a été mis à jour le 2026-02-12 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE