Spectacle danse théâtre Ce qui m’est dû place de la Mairie Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac

Spectacle danse théâtre Ce qui m’est dû

place de la Mairie Salle des fêtes Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac Dordogne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

20h. Héloise Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu, l’histoire de leur propre prise de conscience écologiste. Sur réservation. 10€

Spectacle proposé par la Compagnie La Débordante.

Dans un moment de théâtre chorégraphique qui part de l’intime et du corps pour questionner crûment le politique, Héloise Desfarges et Antoine Raimondi racontent par la danse et le jeu, l’histoire de leur propre prise de conscience écologiste. Une façon non culpabilisante, poétique et intelligente de prendre part à la lutte. Puisant dans les pensées de Naomi Klein, André Gortz, du Comité Invisible, le duo activiste artistique témoigne d’une alternative politique.

De la ZAD à la COP, ils traversent les territoires du débat et récoltent les discours entendus, de la pharmacienne au président. Les mots et les mouvements sont une alchimie rythmée, qui repose la question de la connivence.

English : Spectacle danse théâtre Ce qui m’est dû

20h. Héloise Desfarges and Antoine Raimondi use dance and acting to tell the story of their own environmental awareness. Reservations required. 10?

