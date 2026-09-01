Spectacle dansé Y’ailes – Biblio’fil Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry Ligné
vendredi 25 septembre 2026 · Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry · Ligné
Informations pratiques
Ligné
Spectacle dansé Y’ailes – Biblio’fil
Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 20:45:00
Date(s) :
2026-09-25
Y’Ailes C’est la rencontre d’elle et lui, par hasard, et puis, le partage.
Alors il a chanté ses chansons,
Alors elle a dansé,
Il, elle, Y’Ailes …
Un spectacle de chansons nouvelles d’inspiration traditionnelle, chorégraphié, dansé, signé même ! De la poésie, de la joie, du beau .
Ancré et aérien … Y’Ailes
Gratuit, sur inscription. .
Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 26 11
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English :
Y?Ailes: It’s about how she and he met by chance, and then shared their lives.
L’événement Spectacle dansé Y’ailes – Biblio’fil Ligné a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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