Spectacle dansé Y’ailes – Biblio’fil Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry Ligné

Informations pratiques

Ligné

Spectacle dansé Y’ailes – Biblio’fil

Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25 20:45:00

Date(s) :

2026-09-25

Y’Ailes C’est la rencontre d’elle et lui, par hasard, et puis, le partage.

Alors il a chanté ses chansons,

Alors elle a dansé,

Il, elle, Y’Ailes …

Un spectacle de chansons nouvelles d’inspiration traditionnelle, chorégraphié, dansé, signé même ! De la poésie, de la joie, du beau .

Ancré et aérien … Y’Ailes

Gratuit, sur inscription. .

Bibliothèque Antoine de Saint Exupéry 40 Rue de Vieillevigne Ligné 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 12 26 11

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English :

Y?Ailes: It’s about how she and he met by chance, and then shared their lives.

L’événement Spectacle dansé Y’ailes – Biblio’fil Ligné a été mis à jour le 2026-09-03 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis