Spectacle ‘Danser la faille’ Rue Georges Brassens Verdun

Spectacle ‘Danser la faille’
Rue Georges Brassens CSC Cité Verte Verdun Meuse
Début : Samedi Samedi 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14 15:30:00
2026-03-14
Une conférence dansée bouleversante et pleine d’humour, où les corps se rencontrent autrement pour inventer un nouveau langage du sensible.
Prix tout doux avec la carte Voilà !Tout public
Rue Georges Brassens CSC Cité Verte Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67
English :
A moving and humorous dance conference, where bodies meet in a new way to invent a new language of the sensitive.
Low price with the Voilà card!
