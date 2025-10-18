Spectacle « Danses de chambres » Espace culturel Armorica Plouguerneau

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Gabriel Unger Le spectacle de Lucie Lintanf explore la relation intime et collective à la danse, en s’inspirant de récits de personnes ayant dansé seules chez elles. Avec quatre interprètes issus de divers horizons artistiques, la chorégraphe interroge la peur de danser en public et le regard porté sur le corps dansant. À travers des histoires personnelles, Danses de chambres questionne les normes de la danse et invite chacun à s’en affranchir.

Avec Mona Caroff, Lee Devern, Robin Mercier,

Amélie Auffret

Ecriture Lucie Lintanf .

