Spectacle Danses du monde

Espace Malraux Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 16:45:00

Date(s) :

2026-03-22

Un spectacle unique, cocktail de danses du monde qui offre tout à la fois la beauté des mouvements issus des traditions comme de la modernité. Un festival de rythmes et d’énergies qui rassemble toutes les esthétiques.

Durée 1h45 avec entracte. .

Espace Malraux Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 98 40 affairesculturelles@mairie-chateaudun.fr

English :

A unique show, a cocktail of world dances that combines the beauty of traditional and modern movements. A festival of rhythms and energies that brings together all aesthetics.

German :

Eine einzigartige Show, ein Cocktail aus Tänzen der Welt, der sowohl die Schönheit der Bewegungen aus der Tradition als auch aus der Moderne bietet. Ein Festival der Rhythmen und Energien, das alle Ästhetiken vereint.

Italiano :

Uno spettacolo unico, un cocktail di danze provenienti da tutto il mondo, che offre la bellezza dei movimenti tradizionali e moderni. Un festival di ritmi ed energie che riunisce tutte le estetiche.

Espanol :

Un espectáculo único, un cóctel de danzas de todo el mundo, que ofrece la belleza de los movimientos tradicionales y modernos. Un festival de ritmos y energías que reúne todas las estéticas.

L’événement Spectacle Danses du monde Châteaudun a été mis à jour le 2025-08-31 par OT GRAND CHATEAUDUN