Spectacle danses géorgiennes Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 18 février, 16h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Animation café-patio

Spectacle et animations réalisés par l’association Les Gens Du Monde.

À la fin du spectacle, venez partager un goûter.

Une tirelire est à disposition pour vos dons.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00

Fin : 2026-02-18T17:00:00.000+01:00

http://www.centredesmarais.asso.fr 02.99.62.83.27 accueil@centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327



