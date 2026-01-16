Spectacle danses géorgiennes Centre des Marais Vern-sur-Seiche
Spectacle danses géorgiennes Centre des Marais Vern-sur-Seiche mercredi 18 février 2026.
Spectacle danses géorgiennes Centre des Marais Vern-sur-Seiche Mercredi 18 février, 16h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Animation café-patio
Spectacle et animations réalisés par l’association Les Gens Du Monde.
À la fin du spectacle, venez partager un goûter.
Une tirelire est à disposition pour vos dons.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-18T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-18T17:00:00.000+01:00
1
http://www.centredesmarais.asso.fr 02.99.62.83.27 accueil@centredesmarais.asso.fr http://www.centredesmarais.asso.fr
Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine
accueil@centredesmarais.asso.fr 0299628327