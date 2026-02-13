Spectacle danses géorgiennes, Centre des Marais, Vern-sur-Seiche

Spectacle danses géorgiennes Mercredi 18 février, 16h00 Centre des Marais Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Spectacle et animations réalisés par l’association Les Gens Du Monde.

À la fin du spectacle, venez partager un goûter.

Une tirelire est à disposition pour vos dons.

Centre des Marais 47, rue de chateaubriant 35770 vern-sur-seiche Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine Bretagne

Centre des marais