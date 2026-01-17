Spectacle « Danses plurielles d’ici et d’alleurs », L’Atelier à spectacle, Vernouillet

Spectacle « Danses plurielles d’ici et d’alleurs » Samedi 7 février, 20h30 L’Atelier à spectacle Eure-et-Loir

Sur réservation avant le 3 février 2026. Adulte 8 € / 12-17 ans 4 € / -12 ans GRATUIT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-07T20:30:00+01:00 – 2026-02-07T22:00:00+01:00

Fin : 2026-02-07T20:30:00+01:00 – 2026-02-07T22:00:00+01:00

La Ville de Vernouillet propose un spectacle « Danses plurielles d’ici et d’ailleurs » le samedi 7 février prochain à l’Atelier à Spectacle à Vernouillet.

Avec la participation de 6 écoles de danse : l’École de Danse de Vernouillet, Variation, LM Danse, La Rumba, Concordance et le Conservatoire de l’Agglo du Pays de Dreux

Nombre de places limité

L'Atelier à spectacle 51A rue de Torçay 28500 Vernouillet Vernouillet 28500 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237426018 https://www.latelier-a-spectacle.com/ https://www.facebook.com/latelieraspectacle/;https://www.instagram.com/latelier.a.spectacle/ ecole.musique@vernouillet28.fr 07 85 50 10 41

Un spectacle de danse organisé par l’école de musique et de danse de Vernouillet, avec 6 écoles et associations locales.

